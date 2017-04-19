Опрос: Меркель обгоняет по популярности кандидата на пост канцлера Шульца

БЕРЛИН, 19 апр – РИА Новости. Действующий канцлер ФРГ Ангела Меркель на 15% обгоняет по популярности кандидата на пост федерального канцлера экс-главу Европарламента Мартина Шульца, свидетельствуют результаты опроса, проведенного институтом социологических исследований Forsa по заказу журнала Stern и телерадиокомпании RTL.

Выборы в бундестаг состоятся в Германии 24 сентября. По их итогам будет сформировано правительство и объявлен канцлер (глава правительства).

Согласно результатам, за Меркель готовы проголосовать 44% опрошенных, в то время как за Шульца – 29%. Популярность Шульца упала ниже 30 процентных пунктов впервые с момента выдвижения его кандидатуры.

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) во главе с Шульцем набирает 30%, Партийный союз ХДС/ХСС во главе с Меркель — 36%. "Левых" поддерживают 9% респондентов, правопопулистскую "Альтернативу для Германии" — 8%, Свободную демократическую партию Германии – 6,5%. Рейтинг партии "Зеленых" упал до 15-летнего минимума и составляет лишь 6%.

Опрос проводился с 10 по 13 апреля, опрошенные выбирались случайным образом, их число не указывается.