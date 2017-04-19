Мэй рассказала, почему приняла решение о проведении досрочных выборов

ЛОНДОН, 19 апр — РИА Новости, Денис Ворошилов. Премьер Великобритании Тереза Мэй призналась, что изменила решение не проводить парламентские выборы до 2020 года из-за опасений упреков в том, что процедуру Brexit проводит глава кабинета министров, не избранный в результате всеобщих выборов.

Досрочные выборы, по ее словам, снимут все сомнения в доверии правительству и прекратят споры, в том числе, внутри партии.

Мэй во вторник объявила о намерении провести 8 июня досрочные парламентские выборы, объяснив свое решение намерением укрепить "единство правительства" при реализации стартовавшей в конце марта процедуры выхода Соединенного Королевства из ЕС. Объявление стало неожиданностью для всех. Ранее Мэй неоднократно говорила, что не намерена проводить выборы до 2020 года, даже несмотря на то, что нынешний кабинет был сформирован на партийном голосовании после отставки предыдущего премьера Дэвида Кэмерона летом 2016 года.

"Когда я стала премьер-министром, то была уверена, что самая важная вещь для страны – стабильность и уверенность британцев в том, что я могу провести процедуру Brexit. Но когда дело дошло до начала реализации статьи 50 Лиссабонского договора, то стало понятно, что оппозиция намерена помешать Brexit. Досрочные выборы позволят обеспечить стабильность в этом", — сказала Мэй в интервью радио Би-би-си.

Ранее два высокопоставленных члена Консервативной партии рассказали РИА Новости, что решение о досрочных выборах Мэй приняла действительно из-за непрекращающихся споров о том, что мандат на переговоры с ЕС получил кабинет министров, сформированные не на всеобщих выборах, а сама Мэй стала премьером по итогам партийного голосования. По словам источника, в нынешней ситуации можно ожидать укрепления позиций консерваторов на предстоящих выборах. Другой собеседник в консервативной партии назвал предстоящие выборы "техническими", так как консерваторы идут на них с уже одобренными гражданами идеями — Brexit, контроль миграции, восстановление экономики.

Мэй объявила о намерении провести выборы на пике популярности правящей Консервативной партии. В опубликованных накануне данных опроса службы YouGov говорится, что за последнюю неделю консерваторы усилили рейтинг, им доверяют 44% британцев (на прошлой неделе таковых было 42%), в то время как лейбористов готовы поддержать всего 23% (25% на прошлой неделе). На относительно единых позициях по ключевым вопросам стоят и члены кабинета — в последние месяцы новостей о расколе в правительстве не было.