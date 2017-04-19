Financial Times рассказала о сельскохозяйственном буме в России

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Россия переживает сельскохозяйственный бум, доказывающий, что рынок скрывает массу возможностей для инвесторов, пишет Financial Times.

После того, как в 2014 году Запад ввел санкции против Москвы, а она ответила контрмерами, многие в России увидели в этом возможность для развития местных компаний и перспективы для импортозамещения, напоминает автор статьи Нил Бакли.

Некоторые западные аналитики и инвесторы не верили, что из этого что-то получится. Однако как минимум в сфере сельского хозяйства оптимизм оказался оправданным, говорится в статье.

В прошлом году Россия стала крупнейшим в мире экспортером зерновых культур. Общий объем их производства, по данным FT, достиг рекордных 119 миллионов тонн, из них на экспорт пошло 34 миллиона.

Российские компании добились успехов и в других сферах сельского хозяйства: внутреннее производство свинины и курятины свело на "нет" необходимость их импорта. Кроме того, Россия стала ведущим поставщиком сахарной свеклы, а объемы производства парниковых овощей в прошлом году выросли на 30% по сравнению с 2015 годом.

Издание отмечает, что сельскохозяйственные продукты стали второй основной экспортной статьей в России после нефти и газа.

Россия также активно использует выгоды своего географического положения — в частности, плодородные земли в центральных и южных регионов страны расположены достаточно близко к черноморским экспортным терминалам. Через них российская пшеница попадает к таким крупным импортерам, как Турция и Египет.

Аграрный сектор сектор, вероятно, будет развиваться и дальше, поскольку рост прибыли позволяет фермерам вкладывать средства в технологии и закупать больше удобрений для улучшения ситуации в менее развитых сферах агропромышленного комплекса.

Например, на границе с Китаем у России есть все возможности для выращивания сои. Правда, на развитие этого направления могут уйти годы. "Но даже без этого российский сельскохозяйственный бум показывает, что, несмотря на санкции и проблемы в восточно-западных отношениях, на рынке есть масса возможностей", — делает выводы Бакли.