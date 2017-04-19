В Армении полиция объявила в розыск российского военного

ЕРЕВАН, 19 апр – РИА Новости. Полиция Армении объявила в розыск военнослужащего 102-й российской военной базы в Гюмри Дмитрия Лошманова как без вести пропавшего, сообщила пресс-служба ведомства.

"Восемнадцатого апреля примерно в 11.10 (10.10 мск) в отделение полиции "Муш" города Гюмри поступило сообщение, что гражданин РФ Дмитрий Лошманов, 1982 года рождения, вышел 16 апреля в 09.30 (8.30 мск) из воинской части за покупками и не вернулся", — говорится в сообщении.

Полиция сообщила внешние приметы Лошманова: рост – 170 сантиметров, среднего телосложения. Был одет в серую спортивную форму, черную куртку и спортивную обувь.

"Просьба к тем, у кого есть информация о месте нахождения Лошманова, обратиться в полицейское отделение "Муш" или в ближайшее отделение полиции, либо позвонить по номерам (0312) 5-85-54, 3-18-61, 093-32-39-80", — отметили в полиции.

В городе Гюмри на севере Армении развернута 102-я российская военная база, которая несет боевое дежурство в рамках Объединенной системы ПВО СНГ. РФ и Армения 20 августа 2010 года продлили до 2044 года срок действия договора о размещении базы.