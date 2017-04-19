Туск назвал вызов на допрос в польскую прокуратуру частью политической игры

ВАРШАВА, 19 апр — РИА Новости. Глава Евросовета, экс-премьер Польши Дональд Туск считает элементом политической кампании нынешних властей страны свой вызов на допрос в прокуратуру Варшавы.

Туск вызван на допрос в прокуратуру Варшавы в среду, ранее он заявил о своем намерении явиться в ведомство. Ранее Туска уже вызывали в прокуратуру 15 марта, но он не смог явиться, так как должен был находиться в Страсбурге на пленарном заседании Европарламента.

"Я был бы исключением в Польше, если бы сказал, что в этом вопросе все честно и без политических эмоций. Я не сомневаюсь, что это элемент политической кампании. Авторы даже этого не скрывают", — сказал Туск журналистам в среду.

Туск вызван на допрос в связи со следствием в отношении бывшего руководства военной контрразведки Польши по делу о сотрудничестве с российским ФСБ без согласия властей страны, что является преступлением, за которое грозит до 3 лет лишения свободы.

Ранее министр обороны страны Антони Мачеревич заявлял, что решение о сотрудничестве Службы военной контрразведки Польши с ФСБ было начато и проводилось с нарушением закона. По его словам, решение о сотрудничестве было принято после информирования премьер-министра, когда эту должность занимал Дональд Туск, но без согласия политиков, к чему обязывает право.

В декабре 2016 года стало известно, что обвинения по данному делу предъявлены экс-шефам Службы военной контрразведки Польши Янушу Носеку и Петру Пытелю. Как сообщала прокуратура, речь идет о превышении полномочий государственным служащим вследствие принятия решения о сотрудничестве со службой иностранного государства без согласия председателя Совета министров. Согласно польскому законодательству, такое согласие может быть получено только после оценки министра обороны страны.