Кабмин Японии считает возможным цитировать "Майн кампф" в учебниках

ТОКИО, 19 апр — РИА Новости, Ксения Нака. Правительство Японии считает оправданным цитирование отрывков из книги Адольфа Гитлера "Майн кампф" в школьных учебниках, заявил на пресс-конференции в Токио заместитель генерального секретаря правительства страны Коити Хагиуда.

"Есть примеры использования учебных материалов с частичным цитированием "Майн кампф" для размышлений об историческом фоне эпохи, когда она была написана. Используется она не в положительном, а в отрицательном смысле", — сказал Хагиуда, отвечая на запрос об использовании книги в школьных учебниках.

Хагиуда добавил в то же время, что "оправдание расовой дискриминации противоречит смыслу закона об основах образования и является нецелесообразным".

Ответ Хагиуды прозвучал в качестве комментария к ответу правительства на запрос о правомочности использования книги Адольфа Гитлера в школьных учебниках. Правительство ответило, что использовать фрагменты "Майн кампф" возможно и соответствует закону об образовании до тех пор, пока идет на пользу.

"Майн кампф" ("Моя борьба") была написана в 1924 году, Гитлер писал ее в заключении. Сочинение считается идеологическим фундаментом национал-социализма, при жизни фюрера книга издавалась миллионными тиражами. До 1945 года Mein Kampf была переведена на 18 языков, было продано более 12 миллионов экземпляров книги. В апреле 2010 года "Майн кампф" Гитлера была внесена в российский Федеральный список экстремистских материалов.