В ДНР обвинили силовиков в 36 нарушениях перемирия за сутки

ДОНЕЦК, 19 апр — РИА Новости. Украинские силовики 36 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, заявили в среду в Минобороны самопровозглашенной Донецкой народной республики.
"За прошедшие сутки ВС Украины 36 раз нарушили режим прекращения огня. Всего обстрелам со стороны ВСУ подверглись 14 населенных пунктов республики", — сказал журналистам представитель Минобороны.
По его словам, силовики вели огонь из минометов, бронетехники, зенитных установок, гранатометов и стрелкового оружия.
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