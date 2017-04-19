В ДНР обвинили силовиков в 36 нарушениях перемирия за сутки

Ситуация в ДНР и ЛНР. Апрель 2017 (149)

ДОНЕЦК, 19 апр — РИА Новости. Украинские силовики 36 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, заявили в среду в Минобороны самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Ранее полпред самопровозглашенной ЛНР Владислав Дейнего по итогам заседания контактной группы по Украине заявил, что очередной режим прекращения огня в Донбассе вступает в силу с 13 апреля. При этом стороны конфликта уже обвинили друг друга в обстрелах.

"За прошедшие сутки ВС Украины 36 раз нарушили режим прекращения огня. Всего обстрелам со стороны ВСУ подверглись 14 населенных пунктов республики", — сказал журналистам представитель Минобороны.

По его словам, силовики вели огонь из минометов, бронетехники, зенитных установок, гранатометов и стрелкового оружия.

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