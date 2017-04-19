В Китае при обрушении многоэтажного дома погибли шесть человек

ПЕКИН, 19 апр – РИА Новости, Жанна Манукян. Количество жертв оползня в провинции Шэньси на северо-западе Китая, в результате которого обрушилось семиэтажное жилое здание, возросло до шести человек, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.

Оползень, вызванный продолжительными дождями, сошел в понедельник около 12.00 по местному времени (07.00 мск) в уезде Байхэ, в результате чего обрушился семиэтажный дом, в котором проживали 39 человек. Во вторник спасатели нашли под завалами тела трех погибших, в том числе женщины и двух детей, еще трое числились пропавшими без вести.

"К 4:43 среды спасатели обнаружили тела трех пропавших жителей, в том числе двух женщин и мальчика", — сообщает агентство со ссылкой на заявление спасателей. К 5 утра по местному времени спасательные работы были завершены.