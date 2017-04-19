Вице-президент США заявил о готовности страны отразить любой удар

ТОКИО, 19 апр — РИА Новости, Ксения Нака. США готовы отразить любой удар, как с использованием обычных, так и ядерных вооружений, заявил вице-президент США Майкл Пенс, находящийся с визитом в Японии.

"Соединенные Штаты готовы дать подавляющий и эффективный американский ответ на любую атаку, произведенную с использованием обычного или ядерного вооружения", — сказал Пенс, комментируя ситуацию с КНДР.

Пенс выступил на атомном авианосце "Рональд Рейган", дислоцированном на базе в Йокосуке. "Рональд Рейган" — флагман Пятой ударной группы ВМС США в Японии и дислоцирован на военной базе Йокосука. Он способен перевозить 80 боевых самолетов и до 5,5 тысячи человек личного состава. Авианосец оснащен двумя ядерными реакторами, это девятый корабль класса "Нимиц".

Слова Пенса прозвучали на фоне эскалации напряженности на Корейском полуострове. Эксперты сходятся во мнении, что КНДР может до 25 апреля, когда отмечается годовщина создания Корейской народной армии, провести шестое ядерное испытание или пуск ракеты. США говорят о том, что готовы воздействовать на КНДР всеми средствами, имеющимися в наличии, а также "устанавливать мир силой". КНДР со своей стороны обещает ответить ядерным ударом на атомную войну и активизирует разработки МБР, способных достичь территории США.