В результате происшествия с автобусом на Филиппинах погиб 31 человек

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Число погибших в результате происшествия с автобусом на Филиппинах увеличилось до 31, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя полиции.

Во вторник автобус, в котором находились несколько десятков пассажиров, съехал в овраг в филиппинской провинции Нуэва-Эсиха. Ранее сообщалось о 24 погибших.

Согласно последним данным, 46 человек получили ранения, четверо находятся в критическом состоянии. Всего в автобусе находилось 77 пассажиров.

"Колесо пробило, и из-за этого автобус съехал в овраг. Похоже, что автобус был перегружен. Из-за этого не выдержали колеса", — заявил представитель местной полиции. Ранее очевидцы сообщали, что когда произошел инцидент, автобус двигался слишком быстро.

Подобные происшествия часто случаются на Филиппинах, особенно в горных районах. Самый крупный за последнее время подобный инцидент произошел в августе 2010 года, когда автобус упал в горное ущелье, тогда погибли более 40 человек.