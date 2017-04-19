Пересчет на выборах в Эквадоре добавил голосов победившему кандидату

МЕХИКО, 19 апр — РИА Новости. Национальный избирательный совет Эквадора завершил во вторник поздно вечером частичный пересчет голосов по итогам второго тура выборов главы государства, прошедших 2 апреля.

По данным совета, в итоге за победившего на выборах кандидата от правящего блока "Альянс ПАИС" Ленина Морено отдано 51,16% голосов, за его соперника от движения "КРЕО-СУМА" Гильермо Лассо — 48,84%.

Таким образом, итоги пересчета примерно 1,2 миллиона голосов добавили 0,1% бюллетеней победителю — Морено.

Примечательно, что представители "КРЕО-СУМА" в пересчете участия не принимали в знак протеста. Оппозиция требовала проведения полного пересчета всех бюллетеней в стране, не согласившись с предложением властей о частичной проверки итогов голосования.