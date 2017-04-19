Глава Венесуэлы объявил об активизации специального плана против переворота

МЕХИКО, 19 апр – РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил во вторник вечером об активизации "специального плана" "Самора" для обеспечения мира в стране и направленного против переворота, якобы инспирированного США.

"Я решил запустить стратегический, специальный, гражданско-военный план для гарантирования функционирования нашей страны, ее безопасности, внутреннего порядка и социальной целостности", — заявил Мадуро в эфире государственного телевидения.

По его словам, пока речь идет о "зеленой" фазе действия плана "Самора". Он направлен против активности США, якобы планирующих подорвать основы власти в Венесуэле. Мадуро объяснил, что план нужен, "чтобы победить государственный переворот, эскалацию насилия и гарантировать мир во всей Венесуэле".

"Государственный департамент США распорядился об атаке на революционное правительство и венесуэльские институты, чтобы одобрить империалистическую интервенцию и подчинить нашу страну новому рабству", — полагает Мадуро.

План "Самора" последний раз реализовывался в январе. Он состоит в проведении массовых учений прямо на улицах городов с привлечением военнослужащих и так называемых "колективос" — сторонников действующей власти.

Оппозиционный депутат Фредди Гевара уже отметил в своем микроблоге в Twitter, что данный план активирован прямо накануне намеченной на 19 апреля массовой акции протеста по всей стране против политики Мадуро. "Я вам объясню, что такое план "Самора" в "зеленой" фазе: напугать народ, чтобы люди не вышли 19 апреля. Мы им подыграем? Завтра — на улице", — написал Гевара.

Массовые протесты в Венесуэле идут с 4 апреля, они начались после решения Верховного суда, серьезно ограничившего власть оппозиционной национальной ассамблеи. Решение впоследствии было отменено, однако сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда.

По последним данным правозащитников, в результате столкновений с силами правопорядка в ходе идущих манифестаций в Венесуэле погибли шесть человек, задержаны в общей сложности 538 манифестантов.