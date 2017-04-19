США признали, что авианосец "Карл Винсон" еще далеко от берегов Кореи

ВАШИНГТОН, 19 апр — РИА Новости, Алексей Богдановский. Военные США признали во вторник, что авианосец "Карл Винсон", о выдвижении которого к берегам Корейского полуострова заявил на прошлой неделе президент Дональд Трамп, пока еще находится далеко от Кореи.

Авианосец "Карл Винсон" направляется в западную часть Тихого океана после сокращения срока учений с австралийским флотом, говорится в заявлении Тихоокеанского командования ВС США.

Ранее издание Defense News сообщило, что "Карл Винсон" пока что находится неподалеку от Австралии, примерно за 3,5 тысячи морских миль от Корейского полуострова. Ранее американские военные не комментировали местонахождение авианосца. Президент Трамп заявил в конце прошлой недели, что отправил к корейским берегам "армаду", в составе которой ударная авианосная группа и стратегические подводные лодки.

Высокопоставленный представитель Белого дома заявил газете Wall Street Journal, что в Белом доме получили неточную информацию от Пентагона о местонахождении авианосца. Другой сотрудник администрации также обвинил Пентагон в ошибочном информировании Белого дома и заявил, что в военном ведомстве поняли свою ошибку только во вторник.

Между тем во вторник южнокорейское информационное агентство Ренхап со ссылкой на правительственный источник в Сеуле сообщило, что США намерены на следующей неделе послать к берегам Кореи сразу три авианосца.