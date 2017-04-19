Застрявшие на судне в Намибии моряки из РФ просят помощи в репатриации

ВЛАДИВОСТОК, 19 апр – РИА Новости. Более 10 российских моряков с иностранного судна "Шериф" обратились в Международную федерацию транспортных рабочих (МФТ) с просьбой помочь им в репатриации на родину из Намибии, где они находятся уже два месяца, сообщил РИА Новости инспектор МФТ во Владивостоке Петр Осичанский.

"Сейчас на судне 13 россиян, они обратились за помощью, потому что не знают, как уехать в Россию. Судовладелец из Перу, а фрахтовщик в Намибии говорит, что контракт закончился, и судно больше не нужно. Поэтому мы подготовили обращение в МИД, чтобы дипломаты уже вышли на консульство РФ в Намибии", — сказал Осичанский.

По его словам, с моряками рассчитались на 15 февраля, то есть сейчас уже идет третий месяц, как им не платят деньги.

"Экипаж изначально просили остаться на судне на 10 дней, чтобы подготовить замену, но ее до сих пор не прислали, и моряки находятся на судне уже два месяца. Чтобы репатриировать из-за границы, нужно уладить миграционные формальности, которые судовладелец обычно поручает агенту. Но моряки, по их словам, на две недели снабжены водой, провизией и необходимым", — добавил собеседник.