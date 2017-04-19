В "Макдоналдсе" помогли найти мужчину, убившего в прямом эфире в Facebook

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Бдительность сотрудника ресторана быстрого питания "Макдоналдс" в городе Эри в штате Пенсильвания позволила вычислить местонахождение подозреваемого в совершении транслировавшегося в Facebook убийства в Огайо Стива Стивенса, пишет газета Washington Times.

Ранее сообщалось, что Стивенс застрелил 74-летнего Роберта Гадвина в пасхальное воскресенье, когда тот возвращался домой после обеда с семьей. Стивенс вел прямую трансляцию убийства на Facebook и заявил, что ранее совершил еще несколько убийств. Информация о них пока не нашла подтверждения. Позднее стало известно, что он покончил с собой после погони в американском штате Пенсильвания.

Как пишет издание, во вторник Стивенс подъехал на автомобиле к окошку ресторана и заказа еду. Когда он отъехал к другому окошку, чтобы получить заказ, сотрудник ресторана позвонил в службу 911 и сообщил о местонахождении подозреваемого, заявил менеджер "Макдоналдса" Том Дачарм. Сотрудникам ресторана также удалось выиграть немного времени для полиции, сообщив Стивенсу, что ему придется немного подождать заказа.