Стрельба в Калифорнии связана с расовой ненавистью

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Стрельба в калифорнийском городе Фресно, в результате которой погибли три человека, связана с расовой ненавистью, но не имеет отношения к терроризму, заявил шеф полиции города Джерри Дайер.

Ранее сообщалось, что темнокожий мужчина расстрелял трех человек в центре города Фресно. Полиции удалось задержать подозреваемого 39-летнего Кори Али Мухаммада, который перед задержанием выкрикивал слова "Аллах Акбар". Сообщается, что он стрелял в четырех человек, однако попал только в троих.

Как заявил шеф полиции, все жертвы стрельбы являются белыми мужчинами в возрасте от 34 до 58 лет. По данным полиции, задержанный заявил, что испытывает ненависть к белым людям. Сейчас он находится под стражей. Он также подозревается в убийстве охранника рядом с одним из мотелей города.

Как сообщил Дайер, задержанный хотел успеть убить как можно больше людей, когда узнал, что находится в розыске за убийство. Шеф полиции отметил, что стрельба "основана исключительно на расовой ненависти".

"Это не имеет никакого отношения к терроризму, несмотря на его заявления", — заявил Дайер.