В Турции мужчина отбился от вооруженного злоумышленника с помощью томатов

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. В турецком Шанлыурфа владелец овощной лавки отбился от злоумышленника, вооруженного огнестрельным оружием, с помощью томатов, пишет издание Daily Mail. Кадры нападения попали на камеру наблюдения.
"Я был сильно занят, когда он внезапно появился передо мной. После того, как он навел ружье на меня, я бросил томат и попал ему прямо в глаз, в результате чего он потерял равновесие и открыл беспорядочную стрельбу", — заявил зеленщик Мехмет Тосун после нападения.
Как оказалось, злоумышленник был бывшим зятем хозяина лавки. Полиция расследует случившийся инцидент.