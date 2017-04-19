Трамп ждет от КНДР мирного решения ситуации на Корейском полуострове

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что лидер КНДР Ким Чен Ын хочет мирного урегулирования ситуации на Корейском полуострове.

"Надеюсь, что он (лидер КНДР Ким Чен Ын — ред.) хочет мира, и мы хотим мира, и это будет окончательным решением, но мы должны посмотреть, что будет", — заявил Трамп в интервью телеканалу TMJ4-TV

"Беспокоиться нужно всегда. Точно неясно, с кем имеем дело. У меня состоялась отличная встреча с лидером КНР (Си Цзиньпином — ред.), эта встреча говорит мне о многом, и вы видите, что многое происходит. У них (Китая — ред.) есть достаточно власти над КНДР. Мы посмотрим, что будет происходить. Это очень непростая ситуация", — ответил Трамп на вопрос о том, нужно ли американцам беспокоиться по поводу ситуации с КНДР.

В ходе интервью Трамп также заявил, что решением проблемы с КНДР следовало заняться бывшему президенту США Бараку Обаме или его предшественникам, однако все они "откладывали это".

"Сейчас я нахожусь в таком положении, когда у него (Ким Чен Ына – ред.) есть ядерное оружие. И нам что-то нужно с этим делать", — добавил президент США.

Напряженность вокруг Корейского полуострова возросла в последние месяцы в связи с рядом ракетных испытаний КНДР и слухами о возможном новом ядерном испытании. США заявляют, что не исключают военного варианта действий против КНДР, но при этом намерены сосредоточиться на экономическом давлении на Пхеньян с помощью санкций.