Трамп собрал рекордные $107 миллионов пожертвований на инаугурацию

ВАШИНГТОН, 19 апр — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп собрал рекордные 107 миллионов долларов пожертвований на расходы, связанные с его инаугурацией, говорится в пресс-релизе инаугурационного комитета Трампа, который цитирует агентство Ассошиэйтед Пресс.

Эта сумма более чем вдвое превышает рекорд 2009 года, установленный на первой инаугурации Барака Обамы — тогда было собрано 53 миллиона долларов.

Отмечается, что средства, которые останутся после компенсации расходов федеральной комиссии по выборам, пойдут на благотворительные нужды.

Инаугурация Трампа состоялась в Вашингтоне 20 января.