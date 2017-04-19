Флаг США упал после упоминаний о Клинтон в эфире американского канала

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Американский флаг упал во время интервью председателя Национального комитета Демократической партии США Тома Переса для телеканала MSNBC после его слов о Хиллари Клинтон.

Пересу задали вопрос об электронной почте Клинтон и Берни Сандерса. Когда представитель Демпартии начал отвечать на вопрос, за его спиной рухнул один из двух флагов, размещенных в зале, где велась трансляция. Однако Перес продолжил свое интервью, сделав вид, что ничего не произошло.

Ранее трижды подобные инциденты случались в присутствии самой Клинтон. Флаги начинали падать при приближении к ним экс-кандидата в президенты страны. Американские блогеры, отреагировавшие на подобные случаи, заявили, что это знак свыше, который ничего хорошего для США не сулит.

На президентских выборах в 2016 году Клинтон уступила Трампу по числу голосов выборщиков, хотя набрала большее количество голосов избирателей.