Житель Флориды получил пожизненный срок за попытку устроить теракт

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Житель Флориды были приговорен к пожизненному заключению за попытку использования оружия массового поражения, сообщается в пресс-релизе министерства юстиции США.

Как сообщается в документе, 23-летний уроженец Кубы Харлем Суарес, также известный под псевдонимом Алмлак Бенитес, помимо пожизненного срока, был приговорен еще к 20 годам тюрьмы за попытку оказания материальной поддержки террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

Сообщается, что Суарес, проживавший легально на территории США, был признан виновным 27 января в суде города Ки-Уэст во Флориде. Согласно представленным на суде доказательствам, Суарес намеревался сделать самодельное взрывное устройство с часовым механизмом и приобрел для этого необходимые компоненты. Обвиняемый планировал принести рюкзак с начиненной гвоздями взрывчаткой на один из общественных пляжей в Ки-Уэсте и привести ее в действие с помощью пульта дистанционного управления.