СМИ: ИГ* применило иприт при атаке на военную часть в Ираке

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Боевики террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ, запрещена в РФ) использовали отравляющее вещество иприт при атаке на военную часть в Ираке, где находились советники из США и Австралии, передает телеканал CBS со ссылкой на собственного корреспондента.

Инцидент произошел в воскресенье. Как сообщил агентству Ассошиэйтед Пресс бригадный генерал Яхъя Расул, в результате атаки шесть солдат были госпитализированы из-за проблем с дыханием. В связи с атакой было начало расследование.

Как сообщает корреспондент CBS, 25 военнослужащим потребовалась медицинская помощь. Никто из находящихся в части советников в результате атаки не пострадал.

По данным канала ABC, премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл в среду подтвердил, что никто из австралийских военнослужащих не пострадал. Телеканал также сообщил, что Пентагон осведомлен о "незначительной" химической атаке на военную часть в Ираке.

* Террористическая группировка, запрещенная в России.