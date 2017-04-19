Хейли заявила, что США не хотят столкновения с КНДР

ООН, 19 апр — РИА Новости. США не хотят столкновения с КНДР, заявила журналистам во вторник постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

"Северной Корее мы говорим: США не ищут столкновения, так что не пытайтесь его устроить… Северной Корее надо понять, что не надо давать нам причины, и тогда у нас не будет причин для столкновения", — сказала она.

Напряженность вокруг Корейского полуострова возросла в последние месяцы в связи с рядом ракетных испытаний КНДР и слухами о возможном новом ядерном испытании. США заявляют, что не исключают военного варианта действий против КНДР, но при этом намерены сосредоточиться на экономическом давлении на Пхеньян с помощью санкций.