Трамп пожелал британцам удачи с процессом выборов

ВАШИНГТОН, 19 апр — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп в разговоре с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй пожелал британцам удачных выборов на досрочном голосовании, которое объявила британский премьер.

"Премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй позвонила президенту Дональду Трампу по поводу своих планов назначить внеочередные выборы в июне. Президент Трамп пожелал британскому народу удачи с процессом выборов", — говорится в сообщении Белого дома.

Парламент Великобритании обсудит в среду предложение премьер-министра страны Терезы Мэй о проведении 8 июня внеочередных всеобщих выборов, по результатам которых будут сформированы новый состав палаты общин и кабинет министров. Как ожидается, парламентарии поддержат премьера, так как об одобрении решения Мэй заявили как ее однопартийцы, так и политические оппоненты — лейбористы и шотландские националисты.

Ранее во вторник Мэй объявила о намерении провести досрочные парламентские выборы для укрепления правительства при реализации стартовавшей в конце марта процедуры выхода Соединенного Королевства из ЕС.