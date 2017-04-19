Оппозиционный парламент Венесуэлы создал комиссию по замене верховных судей

МЕХИКО, 19 апр — РИА Новости. Специальная комиссия для назначения новых судей Верховного суда (ВС) страны создана во вторник оппозиционным парламентом Венесуэлы.

Как отмечает портал Universal, юридическая комиссия должна запустить процесс замены нынешних судей, которых оппозиция считает полностью зависимыми от исполнительной власти в лице президента Николаса Мадуро.

ВС за время длящегося уже полтора года противостояния между Мадуро и парламентом практически все решения принимал в пользу главы государства. Последним из таких решений стало лишение парламента полноты его власти и переход этих полномочий самому ВС. Позднее оно было отменено, однако вызвало идущие с 4 апреля массовые акции протеста в стране, унесшие уже жизни шести человек, 538 участников были задержаны.

"Судьи ВС аннулировали все полномочия национальной ассамблеи, парламентскую неприкосновенность, чтобы сконцентрировать всю власть у президента Мадуро и в конституционной палате (ВС)", — заявил оппозиционный депутата Рафаэль Гусман.

Эксперты отмечают, что, скорее всего, работа данной комиссии вновь натолкнется на юридическое противодействие со стороны самого ВС. Ранее он вынес постановление, согласно которому решения заседаний ассамблеи не имеют силы, так как парламент по-прежнему продолжает проявлять неуважение к исполнительной власти и нарушает установленные законом нормы своей деятельности.