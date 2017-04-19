В США заявили о высоком уровне террористической угрозы

ВАШИНГТОН, 19 апр — РИА Новости. Террористическая угроза в США сейчас также высока, как это было 11 сентября 2001 года, заявил во вторник глава министерства внутренней безопасности (МВБ) США Джон Келли.

Террористы "Аль-Каиды" (запрещена в РФ) 11 сентября 2001 года захватили несколько пассажирских самолетов и направили их на здания Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и Пентагона, жертвами атаки стали три тысячи человек. Вскоре после этой трагедии США в одностороннем порядке вышли из договора об ограничении систем противоракетной обороны, действовавшим между Москвой и Вашингтоном с 1972 года.

"Угроза нашей нации и нашему американскому образу жизни не пропала. В действительности, угроза распространилась и рассредоточилась, и риск (террористической угрозы — ред.) настолько же велик сегодня, как это было в то утро сентября почти 16 лет назад", — сказал он, выступая на конференции в столичном университете имени Джорджа Вашингтона.