В США заявили о высоком уровне террористической угрозы

ВАШИНГТОН, 19 апр — РИА Новости. Террористическая угроза в США сейчас также высока, как это было 11 сентября 2001 года, заявил во вторник глава министерства внутренней безопасности (МВБ) США Джон Келли.
"Угроза нашей нации и нашему американскому образу жизни не пропала. В действительности, угроза распространилась и рассредоточилась, и риск (террористической угрозы — ред.) настолько же велик сегодня, как это было в то утро сентября почти 16 лет назад", — сказал он, выступая на конференции в столичном университете имени Джорджа Вашингтона.