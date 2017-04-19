ВОЗ достигла рекорда в борьбе с заболеваниями, связанными с нищетой

ЖЕНЕВА, 19 апр — РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) достигла рекордного прогресса в борьбе с забытыми тропическими заболеваниями с 2007 года, говорится в докладе ВОЗ, опубликованном в среду.

Забытые тропические болезни — это, главным образом, инфекционные болезни, которые "процветают" в условиях нищеты, особенно в жарком и влажном тропическом климате. Большинство из этих паразитарных болезней передается различными насекомыми, другие болезни передаются через загрязненную воду и почву, зараженную яйцами гельминтов. Загрязнению окружающей среды, в свою очередь, способствуют плохие жизненные условия и отсутствие средств гигиены.

Документ будет представлен на встрече глобальных партнеров по забытым тропическими заболеваниями, которая пройдет в среду в штаб-квартире ВОЗ.

В докладе отмечается, что благодаря серьезной политической поддержке, достаточному количеству лекарств и улучшению условий жизни, был достигнут устойчивый прогресс в программах по контролю за болезнями в странах, где данные заболевания наиболее распространены. В частности, только в 2015 году лечение от болезней получили порядка одного миллиарда человек. 556 миллионов человек получили превентивное лечение от элефантиаза, свыше 114 миллионов человек — от речной слепоты (онхоцеркоза), только 25 случаев заболевания дракункулёзом было зарегистрировано в 2016 году, а случаи африканского трипаносомоза (сонной болезни) сократились с 37 тысяч в 1999 году до трех тысяч в 2015 году. Также в Омане, Марокко и Мексике основная причина инфекционной слепоты — трахома — была исключена из разряда проблем здравоохранения, и более 56 миллионов человека получили антибиотики от этой болезни в 2015 году.

"ВОЗ отмечает рекордный прогресс в том, чтобы поставить на колени такие заболевания как элефантиаз и сонную болезнь. За последние 10 лет благодаря одному и самых эффективных глобальных партнерств в современном здравоохранении, миллионы людей были спасены от нищеты и увечий", — заявила генеральный директор ВОЗ Маргарет Чен, комментируя публикацию доклада.

В документе отмечается, что необходимо продолжать действия по другим направлениям. В частности, достигнуть прогресса в области предоставления воды и средств гигиены. По оценкам ВОЗ, порядка 2,4 миллиарда людей до сих пор нуждаются в основных гигиенических средствах — туалетах и общественных уборных, а свыше 660 миллионов человек продолжают пить воду из загрязненных источников.