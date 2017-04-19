Пентагон обвинил хуситов в обстреле Саудовской Аравии иранскими ракетами

ВАШИНГТОН, 19 апр — РИА Новости, Алексей Богдановский. Глава Пентагона Джеймс Мэттис обвинил йеменских повстанцев-хуситов в обстреле территории Саудовской Аравии с помощью произведенных в Иране ракет.

"Мы видим, что хуситы запускают поставляемые Ираном ракеты в Саудовскую Аравию… и этому необходимо положить конец", — заявил журналистам Мэттис, которого цитирует пресс-служба Пентагона.

Он выразил надежду на то, что ООН поможет разрешить конфликт в Йемене политическими методами, и как можно скорее.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла" и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии, а с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Правительство с воздуха и на земле получает поддержку арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией. В ответ на это хуситы регулярно обстреливают приграничные с Йеменом районы королевства. США обвиняют Иран во всесторонней поддержке хуситов.