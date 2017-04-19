Варшава рассчитывает на визит Трампа до июня

ВАРШАВА, 19 апр — РИА Новости. Варшава рассчитывает на встречу президента Польши Анджея Дуды и президента США Дональда Трампа до июня, сообщил заместитель министра иностранных дел Польши Ян Дзедичак в эфире телеканала Trwam во вторник.

В настоящее время глава МИД Польши Витольд Ващиковский совершает визит в США.

"Очевидно, главным элементом разговоров будет проведение первого визита, первой встречи президента Анджея Дуды и президента Дональда Трампа", — сказал Дзедичак.

Замминистра не назвал точной даты ожидаемого визита. "Надеемся, что минимум до июня до этого визита дойдет", — сказал он.