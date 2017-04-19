В Египте полицейский случайно открыл огонь по своим коллегам

КАИР, 19 апр — РИА Новости, Маргарита Кислова. Полицейский случайно открыл огонь по группе сотрудников полиции, находившейся недалеко от блокпоста в районе монастыря Сан-Катрин на юге Синайского полуострова, сообщает новостной портал "Эль-Ватан" со ссылкой на руководителя управления безопасности провинции Южный Синай Ахмеда Тайля.

Ранее представитель монастыря сообщил, что никто из монахов не пострадал. По разным данным, погибли один или два сотрудника полиции, пострадали от трех до восьми полицейских. Все пострадавшие доставлены в больницу Шарм-эш-Шейха, полиция проводит осмотр окрестностей.

Во вторник СМИ сообщили, что на КПП у монастыря Сан-Катрин было совершено вооруженное нападение. Позднее портал "Аль-Масри аль-Яум" со ссылкой на заявление главы управления безопасности Южного Синая сообщил, что огонь ошибочно открыл один из полицейских.