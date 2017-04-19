Химическая атака в Сирии: расследование возобновляется

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости, Игорь Гашков. В нидерландской Гааге возобновляется расследование химической атаки, предположительно, совершенной неизвестными в городе Хан-Шейхун 4 апреля 2017 года. Организация по запрещению химоружия (ОЗХО), которая на пасхальные праздники прервала свою спецсессию, может принять решение об отправке экспертов на аэродром Эш-Шайрат. С этого места, согласно версии Соединенных Штатов, сирийские правительственные силы нанесли авиаудар по оппозиции, приведший к массовым жертвам. Россия и Сирия настаивают, чтобы расследование эпизода проводилось экспертами не дистанционно, а на месте.

Конфликт версий

Соединенные Штаты отреагировали на предполагаемую бомбардировку Хан-Шейхуна первыми: не дожидаясь результатов расследования, Вашингтон нанес удары по Эш-Шайрату, жертвами которых, по данным сирийской стороны, стали девять мирных жителей. Нападение, приказ о котором отдал президент Дональд Трамп, сопровождалось публикацией четырехстраничного официального доклада, посвященного химической атаке. В документе содержится единственное подтверждение предполагаемой вины президента Башара Асада: фотография воронки, якобы оставленной ракетой при ударе об землю.

Версия американской стороны была поддержана Великобританией, Францией и Германией, но не Россией. Москва заявила об уверенности, что ракеты с химоружием не были отправлены с Эш-Шайрата, — и призвала провести инспекцию на месте. Сирийские власти со своей стороны заявляют о полной непричастности к произошедшему. По словам президента страны Башара Асада, "Запад, преимущественно США, находятся в тесном сотрудничестве с террористами. Они придумали всю эту историю для того, чтобы иметь повод для нападения" (на Сирию. — Прим. ред.).

Медийно-химическое оружие против Сирии

Обвинения против сирийского правительства в использовании химического оружия выдвигаются с 2012 года. Ключевую роль в их распространении сыграла некоммерческая организация "Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека", достоверность информации от которой часто подвергалась сомнению. Так, бельгийский журналист Пьер Пичинин да Прата, проведший год в качестве заложника в Сирии, уличил центр в многократном преувеличении числа демонстрантов, участвовавших в акциях протеста. Неправительственная организация также приняла участие в превращении девочки Зейнаб Аль-Хосни в мученицу сирийского оппозиционного движения прежде, чем было доказано, что ребенок жив.

В 2013 году с обвинениями против Асада в применении химоружия выступили Соединенные Штаты Америки, потребовавшие уничтожения сирийского химического оружия. Правительственный доклад США содержал массу неточностей. Так, было установлено, что дальность ракет, в использовании которых США обвиняли Сирию, оказалась недостаточной, чтобы доставить снаряды с химоружием к месту их взрыва.

Благодаря посредничеству России, в 2013 году удалось избежать военной операции Соединенных Штатов. Москва, Вашингтон и Дамаск заключили соглашение, по которому сирийское химическое оружие подлежало уничтожению, гарантом чего согласилась выступить Россия. В 2014 году Сирия выполнила взятые на себя обязательства. В январе 2016-го ОЗХО объявила о полной ликвидации химарсенала страны. Утилизацией оружия занималась американская компания Veolia. То есть у Асада, согласно заключениям международных экспертов, на момент атаки химического оружия не было.

Атака на Хан-Шейхун: кто виновен?

Известие о новом (на этот раз особенно смертоносном) применении химического оружия в Сирии застало официальный Дамаск врасплох. Власти арабской республики длительное время не комментировали произошедшее. Реакция Башара Асада в целом свелась к тому, что его сторона не располагает информацией о произошедшем.

Свое объяснение предлагает профессор Масачуссетского технологического института Теодор Постол. По мнению эксперта, химоружие могло быть взорвано на земле, что и привело к образованию воронки. Представленные США данные не позволяют ни опровергнуть эту версию, ни доказать вину Башара Асада. Постол заявляет: "Анализ доклада, представленного США, показывает, что документ не дает никаких доказательств, что Вашингтон располагает какими-либо доказательствами, что правительство Сирии стояло за химическими атаками в Хан-Шейхуне".

Того же мнения придерживается и бывший инспектор ООН Скотт Риттер, утверждавший в 2003 году, что власти Ирака не скрывали запасы химического оружия. Спустя 14 лет Риттер считает, что не существует подтверждений и вины Асада.