Химическая атака в Сирии: расследование возобновляется

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости, Игорь Гашков. В нидерландской Гааге возобновляется расследование химической атаки, предположительно, совершенной неизвестными в городе Хан-Шейхун 4 апреля 2017 года. Организация по запрещению химоружия (ОЗХО), которая на пасхальные праздники прервала свою спецсессию, может принять решение об отправке экспертов на аэродром Эш-Шайрат. С этого места, согласно версии Соединенных Штатов, сирийские правительственные силы нанесли авиаудар по оппозиции, приведший к массовым жертвам. Россия и Сирия настаивают, чтобы расследование эпизода проводилось экспертами не дистанционно, а на месте.
Конфликт версий
Версия американской стороны была поддержана Великобританией, Францией и Германией, но не Россией. Москва заявила об уверенности, что ракеты с химоружием не были отправлены с Эш-Шайрата, — и призвала провести инспекцию на месте. Сирийские власти со своей стороны заявляют о полной непричастности к произошедшему. По словам президента страны Башара Асада, "Запад, преимущественно США, находятся в тесном сотрудничестве с террористами. Они придумали всю эту историю для того, чтобы иметь повод для нападения" (на Сирию. — Прим. ред.).
Медийно-химическое оружие против Сирии
В 2013 году с обвинениями против Асада в применении химоружия выступили Соединенные Штаты Америки, потребовавшие уничтожения сирийского химического оружия. Правительственный доклад США содержал массу неточностей. Так, было установлено, что дальность ракет, в использовании которых США обвиняли Сирию, оказалась недостаточной, чтобы доставить снаряды с химоружием к месту их взрыва.
Благодаря посредничеству России, в 2013 году удалось избежать военной операции Соединенных Штатов. Москва, Вашингтон и Дамаск заключили соглашение, по которому сирийское химическое оружие подлежало уничтожению, гарантом чего согласилась выступить Россия. В 2014 году Сирия выполнила взятые на себя обязательства. В январе 2016-го ОЗХО объявила о полной ликвидации химарсенала страны. Утилизацией оружия занималась американская компания Veolia. То есть у Асада, согласно заключениям международных экспертов, на момент атаки химического оружия не было.
Атака на Хан-Шейхун: кто виновен?
Свое объяснение предлагает профессор Масачуссетского технологического института Теодор Постол. По мнению эксперта, химоружие могло быть взорвано на земле, что и привело к образованию воронки. Представленные США данные не позволяют ни опровергнуть эту версию, ни доказать вину Башара Асада. Постол заявляет: "Анализ доклада, представленного США, показывает, что документ не дает никаких доказательств, что Вашингтон располагает какими-либо доказательствами, что правительство Сирии стояло за химическими атаками в Хан-Шейхуне".
Того же мнения придерживается и бывший инспектор ООН Скотт Риттер, утверждавший в 2003 году, что власти Ирака не скрывали запасы химического оружия. Спустя 14 лет Риттер считает, что не существует подтверждений и вины Асада.