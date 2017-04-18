В Калифорнии произошла стрельба

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Три человека погибли в результате стрельбы в американском городе Фресно в штате Калифорния, мотивом преступления могла послужить расовая ненависть к белым людям, сообщает местная газета Fresno Bee со ссылкой на шефа полиции Джерри Дайера.
Сообщается, что подозреваемый стрелял в четырех человек, однако попал только в троих. Как заявил шеф полиции, все жертвы стрельбы являются белыми мужчинами. Он добавил, что это был "случайный акт насилия".
Как пишет издание, задержанный заявил, что испытывает ненависть к белым людям. Также стало известно, что перед задержанием подозреваемый кричал исламистские лозунги.