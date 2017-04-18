United Airlines не будет увольнять сотрудников, снявших пассажира с рейса

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Американская авиакомпания United Airlines не будет увольнять своих сотрудников, которые имеют отношение к инциденту с пассажиром, силой снятым с рейса из-за овербукинга, заявил во вторник глава авиакомпании Оскар Муньос.

"Это была системная ошибка в различных областях. Мы никогда не задумывались об увольнении сотрудника", — приводит агентство Ассошиэйтед Пресс слова Муньоса.

Инцидент на рейсе авиакомпании United Airlines произошел в воскресенье, 9 апреля, в аэропорту Чикаго, когда троих пассажиров попросили освободить места для сотрудников авиакомпании. Когда один из пассажиров Дэвид Дао отказался это сделать, сотрудники службы безопасности насильно вывели его из самолета, причинив ему травмы.

Ранее глава авиакомпании United Airlines заверил, что подобные инциденты не повторятся в дальнейшем, а компания пересмотрит свою политику. Однако извинения были принесены лишь после того, как тысячи людей в социальных сетях выразили сочувствие Дао и гнев по поводу того, как сотрудники авиалиний решили проблему. Первоначально авиакомпания утверждала, что пассажир вел себя угрожающе. На видео, попавших в интернет, видно лишь, как Дао вытаскивают из кресла и тащат по проходу, и как затем он пытается вернуться на свое место, повторяя: "Я должен вернуться домой!".

Правила американских авиакомпаний позволяют снимать пассажиров с рейса из-за овербукинга, подобной участи подвергаются до 50 тысяч пассажиров ежегодно. Однако в правилах ничего не говорится о каких-либо насильственных мерах в адрес пассажиров, если только они не угрожают безопасности полета.