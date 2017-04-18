United Airlines не будет увольнять сотрудников, снявших пассажира с рейса

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Американская авиакомпания United Airlines не будет увольнять своих сотрудников, которые имеют отношение к инциденту с пассажиром, силой снятым с рейса из-за овербукинга, заявил во вторник глава авиакомпании Оскар Муньос.Ассошиэйтед Пресс слова Муньоса.
Инцидент на рейсе авиакомпании United Airlines произошел в воскресенье, 9 апреля, в аэропорту Чикаго, когда троих пассажиров попросили освободить места для сотрудников авиакомпании. Когда один из пассажиров Дэвид Дао отказался это сделать, сотрудники службы безопасности насильно вывели его из самолета, причинив ему травмы.
Правила американских авиакомпаний позволяют снимать пассажиров с рейса из-за овербукинга, подобной участи подвергаются до 50 тысяч пассажиров ежегодно. Однако в правилах ничего не говорится о каких-либо насильственных мерах в адрес пассажиров, если только они не угрожают безопасности полета.