Ле Пен потребовала убрать флаг Евросоюза во время интервью на телевидении

ПАРИЖ, 18 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Кандидат в президенты Франции, лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен потребовала от телеканала TF1 убрать с задника флаг Евросоюза на время своего интервью.

"Прежде, чем согласиться на выступление в этом выпуске, госпожа Ле Пен, вы попросили нас убрать флаг ЕС, который должен был располагаться позади вас", — сказал ведущий вечерней программы на телеканале TF1.

В ответ на это замечание лидер Нацфронта сказала, что "хочет быть президентом Французской Республики, а не Еврокомиссии".

"Я полагаю, что Евросоюз сделал немало нехорошего нашей стране и нашему народу — в экономическом плане, в социальном, в исчезновении границ", — пояснила Ле Пен.

Она добавила, что "восстановление национальных границ Франции" станет одной из первых мер, которые она предпримет на посту президента страны.

Согласно опубликованным во вторник данным опроса компании OpinionWay, Ле Пен придет второй в первом туре выборов, заручившись поддержкой 22% избирателей. На один процентный пункт ее опережает экс-министр экономики Франции Эммануэль Макрон (23%). Третий результат покажет бывший премьер-министр страны Франсуа Фийон: за него отдадут голоса 20% избирателей.

Во втором туре голосования победу с результатом в 64% голосов против 36% прочат Макрону. В случае, если соперником Ле Пен станет Фийон, то она также потерпит поражение с результатом в 42% против 58%.

Выборы президента во Франции пройдут в два тура — 23 апреля и 7 мая.