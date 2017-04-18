Полиция Египта осматривает окрестности монастыря, где произошла стрельба
23:3418.04.2017
(обновлено: 23:36 18.04.2017)
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КАИР, 18 апр — РИА Новости, Маргарита Кислова. Полиция Египта проводит осмотр окрестностей монастыря Сан-Катрин на юге Синайского полуострова, где во вторник произошла перестрелка на полицейском блокпосту, сообщает новостной портал "Йоум7" со ссылкой на источники в полиции.
Ранее СМИ сообщили, что на КПП у монастыря Сан-Катрин было совершено вооруженное нападение, один полицейский погиб и четверо ранены. Позднее портал "Аль-Масри аль-Яум" со ссылкой на заявление главы управления безопасности Южного Синая сообщил, что огонь ошибочно открыл один из полицейских.