Independent: F-35 защитят Европу от "российской агрессии"

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Отправка новейших американских истребителей пятого поколения F-35 в Великобританию свидетельствует о том, что Белый дом не намерен оставлять Европу беззащитной перед лицом "враждебной России", пишет обозреватель The Independent Самуэль Осборн.

По его словам, перспективные самолеты помогут оградить союзников США от "российской агрессии", а совместные учения ВВС стран НАТО усилят оборонный потенциал блока.

"Важно, что мы вместе набираемся опыта, который поможет нам стать единой командой, способной эффективно защищать суверенитет стран-участниц НАТО", — заявил командующий ВВС США в Европе Тод Уолтерс.

На минувшей неделе Вашингтон направил несколько F-35A на британскую базу Лакенхет. Переброска новейших истребителей осуществлялась в рамках Инициативы по обеспечению европейской безопасности, предложенной в 2014 году президентом США Бараком Обамой.