Кадыров: Запад сделал все, чтобы разрушить Россию

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Западные спецслужбы специально готовили людей, чтобы уничтожить Россию как суверенное государство, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в эксклюзивном интервью RT.
"Последние десять лет здесь шли ожесточенные бои, и (действовала) не только определенная кучка бандитов, а сильно подготовленные спецслужбами западными европейскими воины", — заявил глава Чечни.
Он подчеркнул, что эти боевики представляли более 50 разных государств.
"Россия отстояла и доказала, что она сильное государство, и что не даст никому шутить с государством и с народом", — отметил Кадыров.