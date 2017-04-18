Кадыров: Запад сделал все, чтобы разрушить Россию

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Западные спецслужбы специально готовили людей, чтобы уничтожить Россию как суверенное государство, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в эксклюзивном интервью RT.

"За все эти годы западные и европейские спецслужбы сделали все возможное для того, чтобы разрушить суверенное государство Россия", — сказал Кадыров. По его словам, в качестве очага напряженности была выбрана Чеченская Республика.

"Последние десять лет здесь шли ожесточенные бои, и (действовала) не только определенная кучка бандитов, а сильно подготовленные спецслужбами западными европейскими воины", — заявил глава Чечни.

Он подчеркнул, что эти боевики представляли более 50 разных государств.

"Россия отстояла и доказала, что она сильное государство, и что не даст никому шутить с государством и с народом", — отметил Кадыров.