Киев призвал передать вопрос прав человека в Совбез ООН из "сонной" Женевы

ООН, 18 апр — РИА Новости. Украина предлагает вернуть вопросы соблюдения прав человека в мире в компетенцию Совета безопасности ООН из компетенции Совета по правам человека ООН в "уютной и сонной" Женеве, заявил заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица.
"Пора урегулировать эту разницу и восстановить целостность всей системы ООН, согласно замыслу ее основателей", — добавил дипломат, отметив, что рассмотрение проблем прав человека в СБ ООН поможет эффективнее решать проблемы в этой области.
Во вторник СБ ООН по инициативе США проводит первое в истории заседание по вопросу прав человека в мире в условиях международных конфликтов.
СПЧ ООН является вспомогательным органом при генассамблее ООН, первое заседание состоялось в 2006 году.