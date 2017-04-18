Киев призвал передать вопрос прав человека в Совбез ООН из "сонной" Женевы

ООН, 18 апр — РИА Новости. Украина предлагает вернуть вопросы соблюдения прав человека в мире в компетенцию Совета безопасности ООН из компетенции Совета по правам человека ООН в "уютной и сонной" Женеве, заявил заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица.

"В 1970-е годы вопросы прав человека были сняты с повестки в Нью-Йорке (СБ ООН – ред.) и переданы в милую уютную и сонную Женеву. Это была не просто физическая передача, но, похоже, это было идеологическое отделение штаб-квартиры ООН от того, что затем воспринималось как несовместимое с повесткой в сфере безопасности в Нью-Йорке", — заявил Кислица, выступая на заседании СБ ООН.

"Пора урегулировать эту разницу и восстановить целостность всей системы ООН, согласно замыслу ее основателей", — добавил дипломат, отметив, что рассмотрение проблем прав человека в СБ ООН поможет эффективнее решать проблемы в этой области.

Во вторник СБ ООН по инициативе США проводит первое в истории заседание по вопросу прав человека в мире в условиях международных конфликтов.

СПЧ ООН является вспомогательным органом при генассамблее ООН, первое заседание состоялось в 2006 году.