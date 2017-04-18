В Мосуле убит "главный снайпер" ИГ*

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Федеральная полиция Ирака сообщила о ликвидации "главного снайпера" террористической группировки "Исламское государство", который, возможно, был выходцем из России, передает телеканал "Аль-Маядин" со ссылкой на источник.

Уничтоженный боевик руководил подготовкой снайперов для террористической организации.

Ранее иракские силовики заявили о ликвидации одного из военных главарей ИГ по прозвищу Абу Хаджир ар-Руси. Они не назвали гражданства боевика, но подчеркнули, что, "судя по прозвищу, он может быть выходцем из России".

Оба террориста были уничтожены в ходе наступательной операции правительственных сил в западных кварталах Мосула.

Иракские военные совместно с коалицией во главе с США начали освобождать Мосул в октябре 2016 года. От террористов удалось очистить восточную часть города. В марте правительственные силы объявили о полном окружении боевиков в Мосуле и разрыве их коммуникаций с экстремистами в Сирии. Иракские силовики утверждали, что взяли под контроль две трети западной части города.

* Террористическая группировка, запрещенная в России.