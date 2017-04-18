Мэй сообщила Трампу и Меркель о намерении провести досрочные выборы

ЛОНДОН, 18 апр — РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в телефонных беседах проинформировала президента США Дональда Трампа, канцлера Германии Ангелу Меркель и других мировых лидеров о своем намерении провести 8 июня всеобщие досрочные выборы.

"Сегодня днем премьер-министр поговорила с несколькими лидерами после объявления о намерении просить парламент разрешить провести 8 июня всеобщие выборы. Премьер-министр сделала отдельные звонки президенту Трампу, канцлеру Меркель, главе Евросовета (Дональду) Туску, председателю Еврокомиссии (Жан-Клоду) Юнкеру и премьеру Ирландии Энде Кенни", — говорится в заявлении официального представителя канцелярии премьер-министра.

Мэй, ранее отметавшая возможность проведения досрочных выборов, объяснила изменение позиции на этот счет необходимостью сплочения страны в свете предстоящих переговоров по Brexit.

Как ожидается, британские депутаты проголосуют по вопросу о проведении всеобщих выборов уже в среду. Как ожидается, они поддержат предложение Мэй, поскольку лидеры оппозиционных партий уже приветствовали идею провести досрочные выборы.

Дата роспуска парламента — 3 мая — одновременно станет датой начала предвыборной кампании. Правительство и все ведомства продолжат работу вплоть до выборов.