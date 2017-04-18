Ле Пен в случае избрания президентом не будет жить в Елисейском дворце

ПАРИЖ, 18 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Кандидат в президенты Франции, лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен заявила, что, в случае избрания на пост главы государства, не переедет жить в Елисейский дворец.

"Я не буду там жить. У меня трое детей и я хочу сохранить их в своем окружении", — сказала Ле Пен в эфире телеканала TF1.

Согласно опубликованным во вторник данным опроса компании OpinionWay, Ле Пен придет второй в первом туре выборов, заручившись поддержкой 22% избирателей. На один процентный пункт ее опережает экс-министр экономики Франции Эммануэль Макрон (23%). Третий результат покажет бывший премьер-министр страны Франсуа Фийон: за него отдадут голоса 20% избирателей.

Во втором туре голосования победу с результатом в 64% голосов против 36% прочат Макрону. В случае, если соперником Ле Пен станет Фийон, то она также потерпит поражение с результатом в 42% против 58%.

Выборы президента во Франции пройдут в два тура — 23 апреля и 7 мая.