У задержанных в Марселе дома нашли более 3 кг взрывчатки и арсенал оружия

ПАРИЖ, 18 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Не менее трех килограммов взрывчатого вещества TATP (пероксид ацетона) и несколько единиц огнестрельного оружия было обнаружено в ходе обыска в квартире в Марселе, где утром во вторник были арестованы двое подозреваемых в подготовке теракта, заявил в ходе пресс-конференции прокурор Парижа Франсуа Моленс.

По его словам, на месте было обнаружено три килограмма готовой к использованию взрывчатки, самодельное взрывное устройство, автомат, два пистолета, глушитель, охотничий нож, а также многочисленные боеприпасы. В квартире нашлись также бутылки с ацетоном, перекись водорода и другие химические вещества.

Помимо этого следователи изъяли флаг террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ), маску Anonymous, черную маску с прорезями для глаз и камеру GoPro.

Утром во вторник в Марселе на юге Франции были задержаны двое подозреваемых в подготовке теракта, который должен был произойти на завершающем этапе президентской гонки во Франции.

Двое молодых людей — Махидин М. и Клеман Б. были известны французским спецслужбам. При обыске у них была обнаружена фотография, на которой запечатлен автомат, патроны, газета с изображением кандидата в президенты Франсуа Фийона и флаг ИГ.