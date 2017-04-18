СМИ: США перехватили два российских бомбардировщика у берегов Аляски

ВАШИНГТОН, 18 апр – РИА Новости. ВС США осуществили перехват двух российских бомбардировщиков в международном воздушном пространстве у побережья Аляски, сообщает телеканал Fox News.

По информации телеканала, который ссылается на источник в правительстве США, два российских Ту-95 были замечены в 450 километрах к юго-западу от базы ВС США Элмендорф (Анкоридж) в ночь на понедельник. Как подчеркивает телеканал CNN, российские самолеты находились в международном воздушном пространстве. На их перехват были подняты два истребителя F-22 и самолет раннего радиолакационного обнаружения Е-3, которые осуществили его в "профессиональной и безопасной манере".

Fox News сообщает, что американские истребители "сопровождали российские бомбардировщики на протяжении 12 минут, пока те не изменили курс на возвращение на свою базу на Востоке России".

Как отмечает телеканал, максимальное приближение российских самолетов к острову Кадьяк у южного побережья Аляски составило около 161 километра.