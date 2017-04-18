В Братиславе тысячи человек приняли участие в шествии против коррупции

ПРАГА, 18 апр – РИА Новости, Александр Куранов. Около 5-7 тысяч человек приняли вечером в понедельник участие в шествии по центральным улицам Братиславы против коррупции, организаторами которого выступили студенты и учащиеся старших классов местных школ, к нему также присоединились некоторые известные деятели культуры, сообщил портал Teraz.

"Мы встревожены тем, как развивается ситуация в Словакии, поэтому организовали это шествие против коррупции. Именно она мешает, в первую очередь, успешному развитию республики. Мы не хотим покидать нашу страну, хотим здесь содействовать развитию демократии и порядка", — заявил журналистам один из организаторов акции, учащийся выпускного класса средней школы Давид Страка.

#Bratislava proti korupci.

Dokud budeme JEN nadávat,budou ti nahoře v klidu krást.Jediní, kdo to může změnit jsme my občané. Aktivní občané pic.twitter.com/LA5Kkg4AxN — Karel Paták (@KarelPatak1) 18 апреля 2017 г.

​

В меморандуме, который участники шествия передали в канцелярию правительства, говорится о необходимости выяснения всех обстоятельств ряда громких коррупционных дел, расследование которых продолжается уже несколько лет, а также отставки главы МВД Роберта Калиняка, главы полиции Тибора Гашпара и спецпрокурора Душана Ковачика.

"Мы наивно верим, что наш голос будет услышан. Еще мы верим, что нынешняя студенческая инициатива разбудит в некоторых наших политиках совесть и ситуация получит развитие", — сказала студентка Каролина Фарска, также входящая в состав организаторов шествия.

​

Фарска подчеркнула, что это чисто молодежная акция и никакая политическая партия и никакой политик не имеют к ее организации никакого отношения.