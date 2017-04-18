В Госдепе прокомментировали сообщения о задержании лидера ИГ*

ВАШИНГТОН, 18 апр — РИА Новости. В госдепартаменте США не располагают информацией о местонахождении лидера запрещенной в РФ и других странах террористической группировки "Исламское государство" (ИГ)* Абу Бакра аль-Багдади и не верят сообщениям о его задержании.

"У нас нет никакой информации о местонахождении аль-Багдади и мы не видели никаких признаков того, что сообщения об этом (задержании) верны", — заявил РИА Новости представитель госдепартамента.

Ранее в ряде СМИ появилась информация, что аль-Багдади был задержан в Сирии недалеко от границы с Ираком. Подтверждения этой информации не поступало.

* Террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации