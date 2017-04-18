Иракская армия навела мост через реку Тигр для желающих покинуть Мосул

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Иракская армия навела новый понтонный мост через реку Тигр на юге Мосула, чтобы все желающие могли покинуть осажденный город, несмотря на наводнение, передает агентство Рейтер во вторник.

По данным агентства, в пятницу ВС Ирака сконструировали временные мосты, соединяющие две части города. Отмечается, что в связи с сильными дождями жители были вынуждены покидать город на лодках.

"Все снова нормально", — приводит агентство слова представителя Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ). По ее словам, за четыре дня город покинули около 20 тысяч человек. Отмечается, что эта цифра меньше, чем обычно, что может быть объяснено нехваткой транспорта.

Также возобновились поставки гуманитарной помощи в лагерь на юго-западе Мосула.

Операция иракских военных и коалиции во главе с США по освобождению Мосула началась в октябре 2016 года, была освобождена восточная часть города. В феврале премьер Ирака Хайдер аль-Абади объявил о начале операции по освобождению западной части. В марте правительственные силы заявили о полном окружении террористов ИГ в Мосуле и разрыве их коммуникаций с боевиками в Сирии. Иракские силовики заявили, что взяли под контроль две трети западной части города.