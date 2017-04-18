СМИ оценили, какому кандидату в президенты Франции грозит большая опасность
ПАРИЖ, 18 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Среди кандидатов в президенты Франции наибольшая опасность грозит экс-премьеру страны Франсуа Фийону, передает во вторник телеканал BFMTV.
Во вторник стало известно, что в Марселе на юге Франции были задержаны двое подозреваемых в подготовке теракта на одном из митингов. Двое молодых людей были известны французским спецслужбам. При обыске у них была обнаружена фотография, на которой запечатлен автомат, патроны, газета с изображением кандидата в президенты Франсуа Фийона и флаг террористической группировки ИГ ("Исламское государство")*.
"Подразделение координации борьбы с терроризмом оценивает угрозу кандидату от "Республиканцев" как 2 по четырехбалльной шкале, где 1 — наибольшая угроза", — говорится в сообщении телеканала.
Из всех кандидатов в президенты он один находится в этой категории. Угроза лидеру партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен оценивается на уровень 3, а экс-министру экономики Франции Эммануэлю Макрону и лидеру движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люку Меланшону — на уровне 4.
Ранее сообщалось, что c минувшей пятницы охрана Фийона была усилена, на публичных мероприятиях с его участием присутствуют сотрудники спецподразделения полиции.
На прошлой неделе глава МВД Маттиас Фекль заявил, что не исключает угроз, в том числе со стороны экстремистов, и что "риск теракта максимален". Тогда же стало известно, что безопасность на президентских выборах будут обеспечивать более 50 тысяч полицейских и жандармов совместно с военными в рамках спецоперации Sentinelle.
Выборы президента Франции пройдут в два тура — 23 апреля и 7 мая.
* Террористическая организация, запрещенная в России.