Заседание СБ ООН по КНДР с участием госсекретаря США пройдет 28 апреля

ООН, 18 апр – РИА Новости. Заседание Совета безопасности ООН по проблеме КНДР под председательством госсекретаря США Рекса Тиллерсона пройдет 28 апреля, сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик на брифинге.

"Генеральный секретарь будет здесь в следующую пятницу (28 апреля) и он проведет брифинг для СБ ООН", — сказал Дюжаррик.

США в настоящее время являются председателем СБ ООН.

В понедельник и.о. помощника госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона Сьюзан Торнтон сообщила, что Тиллерсон в Нью-Йорке в апреле также посетит встречу министров иностранных дел, чтобы "обсудить усилия международного сообщества, убедить северокорейцев заняться этим вопросом денуклеаризации и показать серьезную приверженность, предпринять шаги, которые бы показали нам, что они серьезно настроены в этом отношении".

В минувшее воскресенье объединенный комитет начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи сообщил о неудачном пуске ракеты КНДР. По данным южнокорейских военных, Пхеньян попытался провести пуск неопределенной ракеты в уезде Синпхо провинции Хамгён-Намдо. Тип ракеты пока не установлен, однако эксперты не исключают, что это могла быть баллистическая ракета среднего радиуса действия KN-15.

В понедельник вице-президент США Майк Пенс в ходе визита в Южную Корею предупредил Пхеньян о том, что ему не следует испытывать решительность американского президента Дональда Трампа, напомнив о недавних действиях Вашингтона в Сирии.