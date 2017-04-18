Ливийские рыбаки нашли тела 28 мигрантов в лодке в Средиземном море

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Ливийские рыбаки нашли тела 28 нелегальных мигрантов, которые, вероятно, погибли от жажды и голода, передает агентство Рейтер со ссылкой на сотрудника министерства внутренних дел Ливии.
"Их лодка остановилась посреди моря, потому что двигатель был сломан", — приводит агентство слова Амсалама. Он не предоставил информации о национальности погибших. Однако, как сообщает агентство, многие мигранты были родом из Африки к югу от Сахары.
Власти Ливии ранее призвали ЕС помочь стране обуздать незаконную миграцию. Для этого Триполи запросил у Брюсселя корабли и радары, которые помогли бы эффективнее бороться с перевозкой мигрантов через Средиземное море.
В феврале Италия и Ливия заключили соглашение по противодействию нелегальной миграции. В его рамках Италия уже подготовила 90 сотрудников ливийской береговой охраны, а вскоре вернет Ливии десять катеров, которые с 2011 года находились на ремонте на Апеннинах. Их передадут Триполи в конце апреля — начале мая.