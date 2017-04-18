Саркози призвал голосовать за Фийона в первом туре президентских выборов

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Экс-президент Франции Николя Саркози призвал голосовать в первом туре президентских выборов за экс-премьера страны Франсуа Фийона.

"В воскресенье я прошу вас объединиться вокруг Франсуа Фийона", — говорится в обращении Саркози, опубликованном на его странице в Twitter.

Dimanche prochain je vous demande de vous rassembler derrière @FrancoisFillon. — NS pic.twitter.com/4snnf2wfRm — Nicolas Sarkozy (@NicolasSarkozy) 18 апреля 2017 г.

По словам Саркози, в воскресенье Франция окажется на перепутье. Он также отметил, что на протяжении пяти лет работал с Фийоном, который был премьер-министром в администрации экс-президента, поэтому он знает, что Фийону можно доверять. Саркози также подтвердил, что отдаст свой голос за Фийона.

Выборы президента Франции пройдут в два тура — 23 апреля и 7 мая.